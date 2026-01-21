Municipio de San Miguelito presenta tres querellas penales contra Revisalud

El Municipio de San Miguelito interpuso este martes tres querellas penales ante el Ministerio Público contra la empresa Revisalud, por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio económico, la administración pública y el medio ambiente.

Las acciones legales surgen tras el vencimiento del contrato entre el municipio y la empresa recolectora de desechos, el cual finalizó el pasado 18 de enero. Según las autoridades municipales, Revisalud tenía la obligación de devolver todos los bienes utilizados para la prestación del servicio a partir del día siguiente al término del contrato, situación que —afirman— no se ha cumplido.

Municipio de San Miguelito presenta querellas penales

Claudio Francis, representante de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de San Miguelito, explicó que entre los bienes que debían ser restituidos se encuentran equipos, vehículos recolectores, tinaqueras y demás activos operativos utilizados durante la vigencia del contrato.

“El contrato con Revisalud termina el 18 de enero y a partir del día siguiente tiene la responsabilidad de devolver todos los equipos, vehículos, tinaqueras. Todos los vehículos que se implementaron para la prestación del servicio tenían que ser devueltos al día siguiente, pero eso hasta el día de hoy no ha ocurrido”, detalló Francis.

De acuerdo con el funcionario, el municipio también ha detectado presuntas irregularidades en el manejo de estos bienes, señalando que la empresa habría ocultado activos mediante sociedades anónimas, pese a que estos fueron utilizados directamente para el servicio de recolección de basura en el distrito.

Bienes ocultados

"Nos hemos percatado que la empresa Revisalud, a través de sociedades anónimas, ha ocultado bienes que han sido utilizados para el servicio de San Miguelito", agregó.

Las querellas buscan que el Ministerio Público investigue el destino de los bienes y determine posibles responsabilidades penales, en un contexto marcado por reiteradas quejas ciudadanas sobre la recolección de basura y el manejo del servicio tras la salida de Revisalud.