Panamá Nacionales -

Alcaldesa Irma Hernández responde a resolución que autoriza a la AAUD a mantenerse en San Miguelito

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, salió al paso de la resolución del Consejo de Gabinete que autoriza a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), a encargarse de la recolección total de los desechos en el distrito después del 19 de enero del 2026, y cuestionó a la Contraloría General de la República de no refrendar los contratos de las tres empresas que se harán cargo del servicio de forma temporal.