Sertracen brindará atención de emisión de licencia en Calidonia este viernes 16 de enero

Sertracen Panamá informó que este viernes 16 de enero, en horario de 9:30 a.m. a 2:30 p.m., brindará atención al público en el sector de Calidonia, Avenida México, a través de su unidad móvil.
La entidad aclaró que no mantiene acuerdos con proveedores externos de alquiler de vehículos, por lo que exhorta a la ciudadanía a informarse únicamente a través de sus canales oficiales.
Trámites disponibles en la unidad móvil de Sertracen
- Licencia por primera vez
- Renovación
- Ampliación por categoría
Sertracen indicó que los pagos se realizarán exclusivamente mediante banca en línea.