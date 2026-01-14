Panamá Nacionales -  14 de enero de 2026 - 14:46

Sertracen brindará atención de emisión de licencia en Calidonia este viernes 16 de enero

Sertracen indicó que los pagos de los trámites se realizarán exclusivamente mediante banca en línea.

Sertracen Panamá informó que este viernes 16 de enero, en horario de 9:30 a.m. a 2:30 p.m., brindará atención al público en el sector de Calidonia, Avenida México, a través de su unidad móvil.

La atención se ofrecerá por orden de llegada, con cupos limitados, por lo que se recomienda a los interesados acudir con antelación.

La entidad aclaró que no mantiene acuerdos con proveedores externos de alquiler de vehículos, por lo que exhorta a la ciudadanía a informarse únicamente a través de sus canales oficiales.

Trámites disponibles en la unidad móvil de Sertracen

  • Licencia por primera vez
  • Renovación
  • Ampliación por categoría

Sertracen indicó que los pagos se realizarán exclusivamente mediante banca en línea.

