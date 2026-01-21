Operación Umbral: ocho aprehendidos por delitos graves en Panamá

Ocho personas requeridas por delitos graves, entre ellos pornografía infantil, robo agravado y delitos relacionados con drogas, fueron aprehendidas por la Policía Nacional y el Ministerio Público mediante la Operación Umbral, desarrollada de forma simultánea en varias provincias del país.
Ocho aprehendidos por delitos graves, incluida pornografía infantil
La Policía Nacional detalló que dos de los aprehendidos están vinculados a delitos contra la libertad e integridad sexual, específicamente en la modalidad de pornografía infantil.
Estas capturas forman parte de una investigación iniciada en enero de 2025, impulsada por reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), canalizados a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos.
Según las autoridades, la investigación permitió identificar a dos víctimas menores de edad, quienes habrían sido extorsionadas en línea, lo que activó los mecanismos de cooperación internacional.
Delitos por drogas y robo agravado
De acuerdo con la Policía Nacional, del total de aprehendidos:
- Cinco son requeridos por delitos relacionados con drogas
- Uno por robo agravado
- Dos por delitos contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de pornografía infantil
Las personas capturadas fueron puestas a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y los trámites judiciales correspondientes.
Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el crimen organizado, la explotación sexual infantil y los delitos que afectan la seguridad ciudadana, mediante operativos focalizados y cooperación internacional.