Operación Umbral: ocho aprehendidos por delitos graves en Panamá

Ocho personas requeridas por delitos graves , entre ellos pornografía infantil, robo agravado y delitos relacionados con drogas, fueron aprehendidas por la Policía Nacional y el Ministerio Público mediante la Operación Umbral, desarrollada de forma simultánea en varias provincias del país.

El operativo se llevó a cabo en Chiriquí, Herrera, Los Santos, Colón, Panamá Oeste y Panamá, como parte de acciones coordinadas para ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia panameña.

Ocho aprehendidos por delitos graves, incluida pornografía infantil

La Policía Nacional detalló que dos de los aprehendidos están vinculados a delitos contra la libertad e integridad sexual, específicamente en la modalidad de pornografía infantil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014014365289112045?s=20&partner=&hide_thread=false Ocho personas requeridas por delitos graves, entre los que se encuentran pornografía infantil, robo agravado y delitos relacionados con drogas, fueron aprehendidas por la Policía Nacional y el Ministerio Público a través de la Operación Umbral, desarrollada en las provincias de… pic.twitter.com/ce7oHapgbp — Telemetro Reporta (@TReporta) January 21, 2026

Estas capturas forman parte de una investigación iniciada en enero de 2025, impulsada por reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), canalizados a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos.

Según las autoridades, la investigación permitió identificar a dos víctimas menores de edad, quienes habrían sido extorsionadas en línea, lo que activó los mecanismos de cooperación internacional.

Delitos por drogas y robo agravado

De acuerdo con la Policía Nacional, del total de aprehendidos:

Cinco son requeridos por delitos relacionados con drogas

son requeridos por Uno por robo agravado

por Dos por delitos contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de pornografía infantil

Las personas capturadas fueron puestas a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y los trámites judiciales correspondientes.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el crimen organizado, la explotación sexual infantil y los delitos que afectan la seguridad ciudadana, mediante operativos focalizados y cooperación internacional.