Panamá Nacionales -  21 de enero de 2026 - 11:52

Operación Umbral: ocho aprehendidos por delitos graves en Panamá

Ocho personas fueron aprehendidas en la Operación Umbral por delitos como pornografía infantil, drogas y robo agravado en varias provincias.

Ocho aprehendidos por delitos graves

Ocho aprehendidos por delitos graves, incluida pornografía infantil

Ilustrativa Ministerio Público.
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Ocho personas requeridas por delitos graves, entre ellos pornografía infantil, robo agravado y delitos relacionados con drogas, fueron aprehendidas por la Policía Nacional y el Ministerio Público mediante la Operación Umbral, desarrollada de forma simultánea en varias provincias del país.

El operativo se llevó a cabo en Chiriquí, Herrera, Los Santos, Colón, Panamá Oeste y Panamá, como parte de acciones coordinadas para ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia panameña.

Contenido relacionado: MOP inspecciona rehabilitación de la Carretera Panamericana Este

Ocho aprehendidos por delitos graves, incluida pornografía infantil

La Policía Nacional detalló que dos de los aprehendidos están vinculados a delitos contra la libertad e integridad sexual, específicamente en la modalidad de pornografía infantil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014014365289112045?s=20&partner=&hide_thread=false

Estas capturas forman parte de una investigación iniciada en enero de 2025, impulsada por reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), canalizados a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos.

Según las autoridades, la investigación permitió identificar a dos víctimas menores de edad, quienes habrían sido extorsionadas en línea, lo que activó los mecanismos de cooperación internacional.

Delitos por drogas y robo agravado

De acuerdo con la Policía Nacional, del total de aprehendidos:

  • Cinco son requeridos por delitos relacionados con drogas
  • Uno por robo agravado
  • Dos por delitos contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de pornografía infantil

“Cinco de los aprehendidos están solicitados por delitos relacionados con drogas, uno por robo agravado y dos por delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de pornografía infantil”, informó la Policía Nacional. “Cinco de los aprehendidos están solicitados por delitos relacionados con drogas, uno por robo agravado y dos por delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de pornografía infantil”, informó la Policía Nacional.

Las personas capturadas fueron puestas a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y los trámites judiciales correspondientes.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el crimen organizado, la explotación sexual infantil y los delitos que afectan la seguridad ciudadana, mediante operativos focalizados y cooperación internacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA impulsa programa "Proteínas Panameñas" con productores nacionales

Decretan ilegal la aprehensión del representante Darío González tras audiencia judicial

Juicio ODEBRECHT se reactiva con audiencia reservada por nuevo acuerdo de pena

Recomendadas

Más Noticias