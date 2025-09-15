Recuperan objetos del "Britannic", barco gemelo del Titanic hundido en 1916

Un equipo de buzos de aguas profundas recuperó el primer lote de objetos del "HMHS Britannic", barco gemelo del Titanic , hundido frente a las costas de Grecia en 1916, informó el Ministerio de Cultura griego.

Los hallazgos se realizaron a 120 metros de profundidad en el mar Egeo e incluyen la campana de alarma, lámpara de señalización, equipos portátiles de primera y segunda clase, azulejos de cerámica de un baño turco y un par de binoculares.

Barco gemelo del Titanic hundido en 1916

El "Britannic", tercer buque de la clase Olympic construido por los astilleros Harland & Wolff, fue convertido en barco hospital durante la Primera Guerra Mundial y se hundió tras chocar con una mina alemana frente a la isla de Kea, causando 30 muertes de las 1.065 personas a bordo.

La recuperación se realizó con la participación de once buzos y científicos bajo la supervisión del Eforato de Antigüedades Submarinas de Grecia, coordinados por el historiador británico Simon Mills, de la Fundación Britannic. El ministerio destacó que las condiciones eran extremadamente difíciles por corrientes, profundidad y escasa visibilidad.

Las piezas recuperadas serán trasladadas a laboratorios griegos y formarán parte de una exposición permanente en el nuevo museo de antigüedades submarinas que se construye en el puerto del Pireo, cerca de Atenas.

FUENTE: AFP