Exrepresentante y extesorera de Capellanía aprehendidos por peculado

El exrepresentante y la extesorera de la Junta Comunal de Capellanía, en el distrito de Natá, provincia de Coclé, fueron aprehendidos por el presunto delito de peculado en el manejo de fondos de la descentralización.
Aprehensiones por peculado en la Junta Comunal de Capellanía
Según las investigaciones preliminares, el dinero estaba destinado a programas sociales para beneficiar a la comunidad, pero presuntamente fue utilizado de forma indebida.
Las autoridades informaron que ambos serán puestos a órdenes de un juez de garantías, donde se llevará a cabo la audiencia de legalización de la aprehensión, imputación de cargos y posibles medidas cautelares. El caso ha generado expectativa en los residentes de Capellanía, quienes exigen transparencia en el uso de los recursos públicos.