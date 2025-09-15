Coclé Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 07:52

Exrepresentante y extesorera de Capellanía aprehendidos por peculado

El exrepresentante y la extesorera de la Junta Comunal de Capellanía, en Natá, Coclé, fueron aprehendidos por peculado en fondos de descentralización.

Exrepresentante y extesorera de Capellanía 

Exrepresentante y extesorera de Capellanía 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El exrepresentante y la extesorera de la Junta Comunal de Capellanía, en el distrito de Natá, provincia de Coclé, fueron aprehendidos por el presunto delito de peculado en el manejo de fondos de la descentralización.

Aprehensiones por peculado en la Junta Comunal de Capellanía

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1967545142811988087&partner=&hide_thread=false

Según las investigaciones preliminares, el dinero estaba destinado a programas sociales para beneficiar a la comunidad, pero presuntamente fue utilizado de forma indebida.

Las autoridades informaron que ambos serán puestos a órdenes de un juez de garantías, donde se llevará a cabo la audiencia de legalización de la aprehensión, imputación de cargos y posibles medidas cautelares. El caso ha generado expectativa en los residentes de Capellanía, quienes exigen transparencia en el uso de los recursos públicos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mujer resulta herida tras chocar contra poste en la carretera Panamericana, en Veraguas

Tribunal Electoral autoriza recolección de firmas para revocatoria de mandato contra Paulette Thomas

Canal de Panamá anuncia finalización de reparación en Miraflores y restablecimiento de agua

Recomendadas

Más Noticias