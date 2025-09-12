Detienen al asesino de Charle Krick; Donald Trump resalta que sospechoso fue entregado

En medio de la conmoción nacional por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que un sospechoso por el crimen ya se encuentra bajo custodia. En declaraciones hechas a Fox News, Trump dijo que alguien cercano al presunto responsable lo entregó a las autoridades.

El presidente Trump confirmó la detención del sospechoso, indicando que alguien cercano al presunto autor, con la ayuda de un ministro vinculado a las fuerzas del orden, lo entregó a las autoridades. "Con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia", afirmó Trump. Además, expresó su deseo de que el sospechoso enfrente la pena de muerte.

Donald Trump aseguró que alguien cercano al sospechoso entregó al responsable

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966488974110720303&partner=&hide_thread=false El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que el sospechoso de haber matado al activista conservador Charlie Kirk fue detenido, al cabo de una intensa búsqueda.



"Alguien muy cercano a él lo entregó", dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.… pic.twitter.com/CGiEx9GkYF — Telemetro Reporta (@TReporta) September 12, 2025

El FBI y las autoridades locales habían emitido imágenes y videos del presunto tirador, lo que generó más de 7,000 pistas del público. Se recuperó un rifle de cerrojo de alto poder cerca de la escena del crimen, y se están analizando huellas y otros evidencias.

El asesinato de Kirk ha generado una condena bipartidista en EE.UU., con líderes de ambos partidos expresando su rechazo a la violencia política. El presidente Trump anunció que Kirk será galardonado póstumamente con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil del país.

FUENTE: AFP