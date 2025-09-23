Nvidia invertirá $100,000 millones en OpenAI para Inteligencia Artificial

El gigante de los microchips Nvidia anunció este lunes una inversión de hasta 100,000 millones de dólares en OpenAI, con el objetivo de crear una infraestructura para la inteligencia artificial (IA) de próxima generación.
Nvidia invertirá hasta $100,000 millones en OpenAI para impulsar la IA
La iniciativa, presentada como una “alianza estratégica”, busca desarrollar una enorme capacidad de centros de datos, uniendo a OpenAI, referente en IA generativa, con Nvidia, líder mundial en la fabricación de chips que sustentan gran parte de esta tecnología.