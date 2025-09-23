Innovación Actualidad -  23 de septiembre de 2025 - 07:37

Nvidia invertirá $100,000 millones en OpenAI para Inteligencia Artificial

Nvidia anunció que invertirá hasta $100,000 millones en OpenAI para crear infraestructura de inteligencia artificial de próxima generación.

Nvidia invertirá $100

Nvidia invertirá $100,000 millones en OpenAI para IA

AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El gigante de los microchips Nvidia anunció este lunes una inversión de hasta 100,000 millones de dólares en OpenAI, con el objetivo de crear una infraestructura para la inteligencia artificial (IA) de próxima generación.

Nvidia invertirá hasta $100,000 millones en OpenAI para impulsar la IA

La iniciativa, presentada como una “alianza estratégica”, busca desarrollar una enorme capacidad de centros de datos, uniendo a OpenAI, referente en IA generativa, con Nvidia, líder mundial en la fabricación de chips que sustentan gran parte de esta tecnología.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970435474008474016&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Oracle controlará algoritmo de TikTok en Estados Unidos tras acuerdo

Científicos de Panamá descubren que el "insecto matador" agita sus patas para protegerse de depredadores

Recomendadas

Más Noticias