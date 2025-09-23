NASA enviará astronautas a orbitar la Luna en 2026 con la misión Artemis 2

La NASA anunció que prevé enviar astronautas a la órbita de la Luna a inicios de 2026, en lo que representa un nuevo capítulo en la carrera espacial entre Estados Unidos y China por regresar al satélite terrestre.
Tras varios retrasos, la agencia espacial estadounidense confirmó que la misión tripulada, denominada Artemis 2, se realizará entre febrero y abril de 2026. “Tenemos la intención de mantener ese compromiso”, afirmó Lakiesha Hawkins, alta funcionaria de la NASA, durante una conferencia de prensa.
La tripulación de Artemis 2 por la NASA
La misión contará con tres astronautas estadounidenses y uno canadiense, quienes se convertirán en los primeros en orbitar alrededor de la Luna en más de medio siglo. A diferencia de su sucesora, Artemis 3, que sí buscará alunizar, Artemis 2 tiene como objetivo principal validar las operaciones de vuelo tripulado alrededor del satélite.
Competencia espacial
Mientras Washington impulsa el programa Artemis, China avanza en sus planes para enviar una nave tripulada a la superficie lunar en 2030, como fecha límite.
Durante su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump ha presionado a la NASA para acelerar el retorno a la Luna. El republicano, que lanzó el programa Artemis en 2017, también busca establecer bases lunares y avanzar hacia una futura misión a Marte.
Su gobierno describe este proceso como una “segunda carrera espacial”, evocando la histórica competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría.