Alcaldía de San Miguelito ofrece 10% de descuento en impuestos 2025

La Alcaldía de San Miguelito exhortó a los contribuyentes del distrito a aprovechar la moratoria vigente que otorga un 10% de descuento en el pago de los meses pendientes por concepto de impuesto de negocios e impuestos de publicidad.
La medida busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones municipales y facilitar que los empresarios y comerciantes regularicen su situación tributaria antes de finalizar el año.
Alcaldía ofrece descuento por moratoria en impuestos hasta el 31 de octubre
El beneficio estará disponible hasta el 31 de octubre de 2025, por lo que las autoridades municipales recomendaron acudir con tiempo a las oficinas de Tesorería o utilizar los canales digitales habilitados para efectuar los pagos.
La Alcaldía reiteró su compromiso de mantener políticas que apoyen la reactivación económica y fortalezcan la recaudación para el desarrollo de obras comunitarias en el distrito.