Gobierno presenta proyecto de ley para reactivar uso de biocombustibles

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca reactivar el uso de biocombustibles en Panamá, como parte de una iniciativa del Órgano Ejecutivo para impulsar la inversión en el sector energético y agropecuario nacional.

La propuesta contempla modificaciones a la Ley 42 de 20 de abril de 2011 y al Código Fiscal, con el fin de actualizar las disposiciones sobre el Programa de Biocombustibles y los permisos e incentivos fiscales relacionados con su implementación.

Durante su intervención ante los diputados, Orillac explicó que la normativa busca fortalecer la política energética del Estado para garantizar que las actividades del mercado de los combustibles se desarrollen bajo parámetros de seguridad, confiabilidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental, promoviendo además una competencia sana que beneficie al consumidor final.

¿Qué consiste el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo?

Entre las modificaciones más relevantes, se establece que la Secretaría Nacional de Energía (SNE) será la encargada de expedir los permisos para la producción, almacenamiento, transporte, comercialización e introducción de biocombustibles en las Zonas Libres de Combustibles.

La SNE otorgará dos tipos de permisos:

Planta de Producción de Bioetanol Anhidro , dirigido a personas naturales o jurídicas que produzcan bioetanol a partir de materia prima nacional.

, dirigido a personas naturales o jurídicas que produzcan bioetanol a partir de materia prima nacional. Usuario de Bioetanol Anhidro en Zonas Libres de Combustibles, que permitirá introducir bioetanol de procedencia extranjera cuando la producción nacional no cubra la demanda.

Uso de bioetanol anhidro

El proyecto también dispone que el bioetanol anhidro nacional será adquirido en su totalidad por los importadores-distribuidores de combustibles, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y de calidad establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, el artículo 14 del proyecto establece el uso obligatorio de un 10% de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante en las mezclas con gasolina, conforme a las disposiciones reglamentarias.

La Ley 42 de 2011, que regula la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa, ha sido previamente modificada por las Leyes 21 de 2013, 47 de 2015 y 355 de 2023. Con esta nueva iniciativa, el Gobierno busca modernizar el marco regulatorio para promover la transición hacia energías más limpias y sostenibles en el país.