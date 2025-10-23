Presidente Mulino entregará laptops a estudiantes para reducir desigualdad digital

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su administración entregará laptops a estudiantes del país como parte de un plan para cerrar la brecha digital y garantizar igualdad de oportunidades en la educación.
Laptops a estudiantes para reducir desigualdad digital
Mulino destacó que la entrega de estas laptops se realizará a través de una licitación abierta y transparente. “Vamos a darle esa laptop a cada estudiante panameño… así dejaremos de perder talentos y tendremos una verdadera meritocracia en este país. Este salto de calidad va acompañado de la modernización y rehabilitación de la infraestructura escolar”, agregó.
El programa busca fortalecer la educación tecnológica y promover la inclusión digital, asegurando que los estudiantes puedan acceder a herramientas de última generación, impulsando así su formación académica y profesional.