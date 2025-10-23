Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 09:58

Presidente Mulino entregará laptops a estudiantes para reducir desigualdad digital

El presidente José Raúl Mulino anunció la entrega de laptops a estudiantes panameños mediante una licitación transparente, buscando modernizar la educación.

UNPLASH
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su administración entregará laptops a estudiantes del país como parte de un plan para cerrar la brecha digital y garantizar igualdad de oportunidades en la educación.

“Estamos haciendo un trabajo conjunto entre Meduca, AIG, MICI y Senacyt, además sumaremos a nuestra Universidad Tecnológica Nacional… quiero que todos los estudiantes de este país tengan acceso a la informática, a computadoras de última generación, para terminar con la inmensa brecha de desigualdad que existe”, expresó el mandatario. “Estamos haciendo un trabajo conjunto entre Meduca, AIG, MICI y Senacyt, además sumaremos a nuestra Universidad Tecnológica Nacional… quiero que todos los estudiantes de este país tengan acceso a la informática, a computadoras de última generación, para terminar con la inmensa brecha de desigualdad que existe”, expresó el mandatario.

Laptops a estudiantes para reducir desigualdad digital

Mulino destacó que la entrega de estas laptops se realizará a través de una licitación abierta y transparente. “Vamos a darle esa laptop a cada estudiante panameño… así dejaremos de perder talentos y tendremos una verdadera meritocracia en este país. Este salto de calidad va acompañado de la modernización y rehabilitación de la infraestructura escolar”, agregó.

El programa busca fortalecer la educación tecnológica y promover la inclusión digital, asegurando que los estudiantes puedan acceder a herramientas de última generación, impulsando así su formación académica y profesional.

