Presidente Mulino entregará laptops a estudiantes para reducir desigualdad digital

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su administración entregará laptops a estudiantes del país como parte de un plan para cerrar la brecha digital y garantizar igualdad de oportunidades en la educación.

“Estamos haciendo un trabajo conjunto entre Meduca, AIG, MICI y Senacyt, además sumaremos a nuestra Universidad Tecnológica Nacional… quiero que todos los estudiantes de este país tengan acceso a la informática, a computadoras de última generación, para terminar con la inmensa brecha de desigualdad que existe”, expresó el mandatario. “Estamos haciendo un trabajo conjunto entre Meduca, AIG, MICI y Senacyt, además sumaremos a nuestra Universidad Tecnológica Nacional… quiero que todos los estudiantes de este país tengan acceso a la informática, a computadoras de última generación, para terminar con la inmensa brecha de desigualdad que existe”, expresó el mandatario.

Laptops a estudiantes para reducir desigualdad digital

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981365327205130341&partner=&hide_thread=false “En relación a la licitación de las laptops, que fue un compromiso que adquirí con cada estudiante de este país, estamos haciendo un trabajo entre Meduca, AIG, MICI, y Senacyt, además sumaremos a nuestra Universidad Tecnológica Nacional … quiero que todos los estudiantes de este… pic.twitter.com/vnnZpsocN0 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2025

Mulino destacó que la entrega de estas laptops se realizará a través de una licitación abierta y transparente. “Vamos a darle esa laptop a cada estudiante panameño… así dejaremos de perder talentos y tendremos una verdadera meritocracia en este país. Este salto de calidad va acompañado de la modernización y rehabilitación de la infraestructura escolar”, agregó.

El programa busca fortalecer la educación tecnológica y promover la inclusión digital, asegurando que los estudiantes puedan acceder a herramientas de última generación, impulsando así su formación académica y profesional.