Salario Mínimo: MITRADEL instalará la Comisión Nacional a mediados de noviembre

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, informó que la Comisión Nacional de Salario Mínimo será instalada a mediados de noviembre, dando inicio al proceso de revisión que definirá los ajustes salariales que regirán en el país a partir de 2026.

Muñoz explicó que el MITRADEL se encuentra coordinando los aspectos técnicos y logísticos para la conformación de la mesa tripartita, integrada por representantes del sector gubernamental, empresarial y sindical, con el objetivo de garantizar un diálogo justo y equilibrado sobre las nuevas escalas salariales.

“Estamos afinando los detalles para instalar la Comisión Nacional de Salario Mínimo a mediados de noviembre, donde se evaluarán los diferentes sectores productivos del país”, expresó la titular de la cartera laboral. “Estamos afinando los detalles para instalar la Comisión Nacional de Salario Mínimo a mediados de noviembre, donde se evaluarán los diferentes sectores productivos del país”, expresó la titular de la cartera laboral.

Por otro lado, la ministra destacó los avances en la empresa bananera Chiquita, donde se han registrado 1,655 contratos laborales, de los cuales 600 ya son permanentes, reflejando según señaló una recuperación del empleo formal en el sector agroindustrial.

El MITRADEL reafirma su compromiso de continuar impulsando condiciones laborales justas y promover la formalización del empleo en todo el territorio nacional.