Panamá expresa condolencias a Sudáfrica por trágico accidente que dejó más de 40 fallecidos

Panamá expresó sus condolencias y su profunda solidaridad con Sudáfrica, así como con las familias de las víctimas del trágico accidente ocurrido en una carretera de montaña, que cobró la vida de al menos 42 personas y dejó numerosos heridos.
October 14, 2025