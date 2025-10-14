Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 11:34

Panamá expresa condolencias a Sudáfrica por trágico accidente que dejó más de 40 fallecidos

Panamá expresó sus condolencias y su profunda solidaridad con Sudáfrica tras el aparatoso accidente que cobró la vida de al menos 42 personas.

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

Panamá expresó sus condolencias y su profunda solidaridad con Sudáfrica, así como con las familias de las víctimas del trágico accidente ocurrido en una carretera de montaña, que cobró la vida de al menos 42 personas y dejó numerosos heridos.

"Hacemos extensivas nuestras condolencias a los pueblos hermanos de Zimbabue y Malawi, cuyos ciudadanos se encontraban entre las víctimas del suceso", explicó la Cancillería.

