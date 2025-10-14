¿Cuándo se celebra el Día del Estudiante en Panamá?

Día del Estudiante en Panamá. MEDUCA

Por Ana Canto El Día del Estudiante en Panamá se conmemorará el lunes 27 de octubre. Para esta fecha, se realizarán diversas actividades en los centros educativos con el propósito de reconocer el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes, incluyendo eventos deportivos, culturales y recreativos.

Este día no es considerado feriado, por lo que los directivos de los centros educativos y universidades del país están en plena disposición de organizar actividades conmemorativas.

