¿Cuándo se celebra el Día del Estudiante en Panamá?

El Día del Estudiante no es considerado feriado, por lo que los centros educativos están en plena disposición de organizar actividades conmemorativas.

 Día del Estudiante en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Día del Estudiante en Panamá se conmemorará el lunes 27 de octubre. Para esta fecha, se realizarán diversas actividades en los centros educativos con el propósito de reconocer el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes, incluyendo eventos deportivos, culturales y recreativos.

Este día no es considerado feriado, por lo que los directivos de los centros educativos y universidades del país están en plena disposición de organizar actividades conmemorativas.

La Ley N.° 1 del 22 de octubre de 1948 establece que esta fecha debe celebrarse como un acto cívico en todo el territorio nacional.

Días libres para los estudiantes en 2025

  • Lunes 3 de noviembre: Día de la Independencia de Panamá de Colombia
  • Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
  • Miércoles 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
  • Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia
  • Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
  • Lunes 8 de diciembre: Día de las Madres
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
