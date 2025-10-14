Asamblea Nacional prohíja ley que penaliza el exhibicionismo

El Anteproyecto de Ley 169, que propone tipificar el exhibicionismo como delito e incorporarlo al Código Penal de Panamá, fue prohijado este martes por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

El diputado Manuel Cheng, proponente de la iniciativa, explicó que actualmente no existe una figura penal específica para sancionar esta conducta en el país, y que solo se castiga cuando alcanza niveles más graves, como corrupción de menores o actos libidinosos.

"Hoy enfrentamos además un fenómeno creciente conocido como 'cruising', que consiste en la utilización deliberada de espacios públicos o semipúblicos para realizar encuentros o actos sexuales… nadie debería temer que su hijo entre solo a un baño o transite por un parque", sostuvo Cheng durante su intervención.

El diputado enfatizó que el proyecto busca proteger la integridad y seguridad en los espacios públicos, estableciendo sanciones claras contra quienes realicen actos obscenos o exhibicionistas en lugares accesibles al público.

La Comisión destacó que este anteproyecto será analizado en detalle en las próximas fases legislativas, con la participación de expertos en derecho penal, psicología y seguridad ciudadana, antes de pasar a primer debate.