Asamblea Nacional prohíja ley que penaliza el exhibicionismo

La Comisión de Gobierno aprobó el anteproyecto que busca tipificar el exhibicionismo como delito en el Código Penal panameño.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Anteproyecto de Ley 169, que propone tipificar el exhibicionismo como delito e incorporarlo al Código Penal de Panamá, fue prohijado este martes por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

El diputado Manuel Cheng, proponente de la iniciativa, explicó que actualmente no existe una figura penal específica para sancionar esta conducta en el país, y que solo se castiga cuando alcanza niveles más graves, como corrupción de menores o actos libidinosos.

"Hoy enfrentamos además un fenómeno creciente conocido como 'cruising', que consiste en la utilización deliberada de espacios públicos o semipúblicos para realizar encuentros o actos sexuales… nadie debería temer que su hijo entre solo a un baño o transite por un parque", sostuvo Cheng durante su intervención.

El diputado enfatizó que el proyecto busca proteger la integridad y seguridad en los espacios públicos, estableciendo sanciones claras contra quienes realicen actos obscenos o exhibicionistas en lugares accesibles al público.

La Comisión destacó que este anteproyecto será analizado en detalle en las próximas fases legislativas, con la participación de expertos en derecho penal, psicología y seguridad ciudadana, antes de pasar a primer debate.

