MiAmbiente reporta muerte de jaguar atropellado en la autopista Panamá–Colón

Un jaguar murió tras ser atropellado la noche del miércoles 12 de noviembre en la autopista Panamá-Colón, en un área cercana a un corredor biológico que conecta zonas boscosas del país, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Se presume que el ejemplar provenía del Parque Nacional Chagres o del Parque Nacional Soberanía y que, en su desplazamiento, atravesó la autopista, donde lamentablemente fue impactado.

La entidad detalló que el reporte fue atendido por unidades de la Policía Ambiental y que el cuerpo del felino fue trasladado a la clínica veterinaria de vida silvestre, donde fue recibido a las 9:45 p.m.

Lamentamos informar que un jaguar fue atropellado en el km 39 de la Autopista Panamá–Colón. El ejemplar fue trasladado de inmediato a la Clínica de Fauna Silvestre. pic.twitter.com/qYiaKqwYCh — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) November 13, 2025

Los especialistas realizaron mediciones biométricas y tomaron muestras biológicas para posteriores análisis científicos, con el fin de recopilar la mayor cantidad posible de información sobre este ejemplar.

“El atropello de este jaguar nos debe hacer un llamado atención a toda la población sobre la necesaria coexistencia entre desarrollo y naturaleza. Si no protegemos la vida silvestre, estaremos poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Vamos a reforzar la infraestructura de conectividad de corredores biológicos, ubicando pasos de fauna terrestre y arbóreas, y realizaremos más campañas de concienciación”, manifestó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

MiAmbiente hizo un llamado a las autoridades y a las empresas constructoras a dar prioridad a la creación de pasos de fauna terrestre y arbórea durante la planificación de obras, especialmente en la ampliación o construcción de carreteras. Además, instó a instalar nuevas señalizaciones y límites de velocidad, en coordinación con la autoridad competente, para que los conductores manejen con precaución en rutas que atraviesan o colindan con zonas silvestres.