Autoridad Nacional de Pasaportes anuncia horario especial del 27 al 31 de octubre.

La Autoridad Nacional de Pasaportes anunció que mantendrá un horario especial de atención al público del lunes 27 al viernes 31 de octubre, tanto en su sede principal como en diversas agencias del país.
- Trámite para pasaporte por primera vez, renovación y exprés: 7:00 a.m. 4:30 p.m.
- Entrega de pasaportes: 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Panamá Oeste (Anclas Mall), Panamá Este (Aeropuerto Internacional de Tocumen, Terminal 1) y sede provincial de Chiriquí.
- Trámite y entrega de pasaportes: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
- En las demás sedes provinciales se mantiene el horario regular.