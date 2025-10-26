Panamá Nacionales -  26 de octubre de 2025 - 09:55

Autoridad Nacional de Pasaportes anuncia horario especial del 27 al 31 de octubre

La Autoridad Nacional de Pasaportes anunció que mantendrá un horario especial de atención al público desde la próxima semana.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad Nacional de Pasaportes anunció que mantendrá un horario especial de atención al público del lunes 27 al viernes 31 de octubre, tanto en su sede principal como en diversas agencias del país.

Horarios especiales en la Autoridad de Pasaportes

Sede central de Vía España

  • Trámite para pasaporte por primera vez, renovación y exprés: 7:00 a.m. 4:30 p.m.
  • Entrega de pasaportes: 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Panamá Oeste (Anclas Mall), Panamá Este (Aeropuerto Internacional de Tocumen, Terminal 1) y sede provincial de Chiriquí.

  • Trámite y entrega de pasaportes: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
  • En las demás sedes provinciales se mantiene el horario regular.
