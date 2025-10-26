Panamá Nacionales -

Varias regiones de Panamá podrían experimentar efectos indirectos del huracán Melissa

En varios puntos del territorio nacional se experimentarán los efectos indirectos del huracán Melissa. La meteoróloga María Cosme detalló que entre las áreas que podrían verse más afectadas se encuentran el Pacífico Occidental, Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé, el Centro y Sur de Veraguas, la Península de Azuero, algunos sectores de Coclé, Panamá Este, Darién, la Comarca Emberá, Cémaco y Sambú.