Feria de Salud del MINSA ofrecerá servicios gratuitos este 23 de noviembre en Megamall

El Ministerio de Salud de Panamá ( MINSA ) llevará a cabo la feria de salud, promoción y prevención "Con Salud Y Bienestar", una jornada gratuita enfocada en acercar servicios médicos esenciales a la comunidad.

Feria de salud “Con Salud y Bienestar”: Fecha, lugar y hora

La actividad se llevará a cabo este 23 de noviembre en el Centro Comercial Megamall, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

La institución recomienda asistir temprano, ya que algunos servicios cuentan con cupos limitados. La actividad forma parte del programa nacional “Panamá con salud y bienestar”, que promueve acciones comunitarias para fortalecer la salud pública y el bienestar integral.

Servicios disponibles para el público

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a distintos servicios médicos sin costo, entre ellos pruebas rápidas de VIH, vacunación, presentando la tarjeta de control, toma de presión arterial, electrocardiogramas y exámenes de laboratorio como marcadores tumorales y PSA. También se ofrecerá el examen de Papanicolaou (PAP), orientación nutricional y asesoría odontológica.

La feria incluirá además stands informativos y un conversatorio con especialistas en temas de salud, con el propósito de impulsar estilos de vida saludables y reforzar el acceso a información confiable. El MINSA destacó que estas iniciativas buscan acercar herramientas preventivas a personas que, por tiempo o recursos, no siempre logran recibir evaluaciones básicas.