Salud Salud -  21 de noviembre de 2025 - 13:27

Feria de Salud del MINSA ofrecerá servicios gratuitos este 23 de noviembre en Megamall

La feria de salud “Con Salud y Bienestar” del MINSA llegará este 23 de noviembre a Megamall con servicios médicos gratuitos y orientación para toda la familia.

Feria de Salud del MINSA ofrecerá servicios gratuitos. 

Feria de Salud del MINSA ofrecerá servicios gratuitos. 

Cortesía de la CSS
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) llevará a cabo la feria de salud, promoción y prevención "Con Salud Y Bienestar", una jornada gratuita enfocada en acercar servicios médicos esenciales a la comunidad.

Feria de salud “Con Salud y Bienestar”: Fecha, lugar y hora

La actividad se llevará a cabo este 23 de noviembre en el Centro Comercial Megamall, en horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

La institución recomienda asistir temprano, ya que algunos servicios cuentan con cupos limitados. La actividad forma parte del programa nacional “Panamá con salud y bienestar”, que promueve acciones comunitarias para fortalecer la salud pública y el bienestar integral.

Servicios disponibles para el público

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a distintos servicios médicos sin costo, entre ellos pruebas rápidas de VIH, vacunación, presentando la tarjeta de control, toma de presión arterial, electrocardiogramas y exámenes de laboratorio como marcadores tumorales y PSA. También se ofrecerá el examen de Papanicolaou (PAP), orientación nutricional y asesoría odontológica.

La feria incluirá además stands informativos y un conversatorio con especialistas en temas de salud, con el propósito de impulsar estilos de vida saludables y reforzar el acceso a información confiable. El MINSA destacó que estas iniciativas buscan acercar herramientas preventivas a personas que, por tiempo o recursos, no siempre logran recibir evaluaciones básicas.

Embed - Ministerio de Salud de Panamá on Instagram: "Te invitamos a participar en esta jornada gratuita, dedicada a cuidar de ti y de tu familia. Encontrarás servicios, orientación y actividades enfocadas en la prevención, la promoción de estilos de vida saludables y el bienestar integral. Fecha: Domingo 23 de noviembre Lugar: Centro Comercial Megamall Hora: 10:00 a.m - 4:00 p.m #MinsaPanamá"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Minsa realiza operativos de inspección en plantas de agua embotellada y fábricas de hielo

Minsa explica intervención en la Comarca Ngäbe Buglé por brote de tos ferina

MINSA destaca avances en el Hospital Anita Moreno y anunció próxima apertura de Centro de Salud de Guararé

Recomendadas

Más Noticias