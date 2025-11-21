Infecciones intrahospitalarias ponen en alerta a hospitales por aumento de casos

Las infecciones se previene con medidas estrictas de higiene.

Las infecciones intrahospitalarias, también llamadas infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), continúan siendo uno de los problemas más frecuentes en hospitales y clínicas, debido a su impacto en la recuperación de los pacientes y en la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

¿Qué son las infecciones intrahospitalarias y por qué ocurren?

Estas infecciones suelen adquirirse después de 48 horas de ingreso o tras un procedimiento médico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 7% y el 10% de los pacientes hospitalizados en el mundo contrae una infección vinculada a la atención médica, especialmente en áreas críticas como cuidados intensivos.

Entre los agentes más comunes se encuentran bacterias como Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, que pueden provocar complicaciones respiratorias, urinarias, en heridas quirúrgicas o incluso infecciones en el torrente sanguíneo.

Principales factores de riesgo

Los especialistas advierten que el riesgo aumenta en situaciones como la falta de higiene adecuada, el uso prolongado de catéteres o sondas, la utilización de equipos mal esterilizados y el empleo inadecuado de antibióticos, factores que favorecen la resistencia bacteriana.

Asimismo, la alta rotación de pacientes y el hacinamiento en salas de urgencias incrementan las probabilidades de contagio tanto entre el personal médico como entre los propios pacientes.

Pacientes de diálisis en el complejo de la CSS.png En Panamá, los hospitales públicos y privados han reforzado sus protocolos de bioseguridad. Telemetro

Medidas de prevención y acciones en Panamá

La OMS señala que hasta el 70% de las infecciones intrahospitalarias podría prevenirse mediante la aplicación estricta de medidas de higiene. Entre las más importantes destacan el lavado de manos, la desinfección frecuente de superficies, la esterilización adecuada del instrumental médico y el uso responsable de antibióticos.

En Panamá, los hospitales públicos y privados han reforzado sus protocolos de bioseguridad tras la pandemia, priorizando la vigilancia epidemiológica interna y la capacitación continua del personal para reducir la transmisión de microorganismos resistentes.