MINSA anuncia nuevo edificio ambulatorio del Hospital Santo Tomás

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció este jueves la construcción de un nuevo edificio de Atención Ambulatoria y Servicios Complementarios del Hospital Santo Tomás (HST), el cual será levantado en los terrenos donde se ubicaban las antiguas instalaciones del Instituto Oncológico Nacional (ION), en la Avenida Justo Arosemena.
El proyecto, que tendrá un costo superior a 53 millones de dólares, forma parte del plan de expansión del HST para responder a la demanda creciente de atención médica especializada.
Un edificio moderno para descongestionar el Santo Tomás
La nueva estructura incluirá:
- Centro de Cirugía Oftalmológica
- Centro de Reemplazo Articular
- Centro de Monitoreo Materno-Fetal
- Hospital de Día
- Centro Quirúrgico Ambulatorio
- Clínicas especializadas
- Hemocentro
- Plataforma Integral de Logística y almacenes
De acuerdo con el MINSA, la obra se construirá sobre un terreno de 34,440 metros cuadrados y tendrá un costo total de B/.53,252,160.00, distribuidos de la siguiente manera:
- B/.43,712,160.00: obra civil
- B/.8,000,000.00: equipamiento médico y técnico
- B/.1,540,000.00: planos, diseños, demolición y estudios previos
La licitación está prevista para los primeros meses de 2026.
MINSA presenta presupuesto asegurado para iniciar la obra
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas incluyó 47 millones de balboas en el presupuesto de 2026 para garantizar el inicio del proyecto.
Por su parte, el director médico del HST, Dr. Luis Carlos Bravo, señaló que este nuevo edificio permitirá agilizar los tiempos de atención: “Es un edificio completo, pero dirigido a la atención ambulatoria, para poder agilizar la atención y darle respuesta a la población de una manera oportuna”, explicó.
El proyecto representa un paso importante para fortalecer la capacidad instalada del principal hospital público del país.