MINSA anuncia nuevo edificio ambulatorio del Hospital Santo Tomás

El Ministerio de Salud ( MINSA ) anunció este jueves la construcción de un nuevo edificio de Atención Ambulatoria y Servicios Complementarios del Hospital Santo Tomás (HST), el cual será levantado en los terrenos donde se ubicaban las antiguas instalaciones del Instituto Oncológico Nacional (ION), en la Avenida Justo Arosemena.

El proyecto, que tendrá un costo superior a 53 millones de dólares, forma parte del plan de expansión del HST para responder a la demanda creciente de atención médica especializada.

Un edificio moderno para descongestionar el Santo Tomás

La nueva estructura incluirá:

Centro de Cirugía Oftalmológica

Centro de Reemplazo Articular

Centro de Monitoreo Materno-Fetal

Hospital de Día

Centro Quirúrgico Ambulatorio

Clínicas especializadas

Hemocentro

Plataforma Integral de Logística y almacenes

De acuerdo con el MINSA, la obra se construirá sobre un terreno de 34,440 metros cuadrados y tendrá un costo total de B/.53,252,160.00, distribuidos de la siguiente manera:

B/.43,712,160.00: obra civil

B/.8,000,000.00: equipamiento médico y técnico

B/.1,540,000.00: planos, diseños, demolición y estudios previos

La licitación está prevista para los primeros meses de 2026.

MINSA presenta presupuesto asegurado para iniciar la obra

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas incluyó 47 millones de balboas en el presupuesto de 2026 para garantizar el inicio del proyecto.

"Se hará una estructura impresionante de siete pisos para atención quirúrgica, ortopedia, cirugías oftalmológicas y otras áreas para tratar a los panameños y poder despejar el Hospital Santo Tomás, que se ha ido quedando sin espacio por la alta demanda", destacó Boyd.

Por su parte, el director médico del HST, Dr. Luis Carlos Bravo, señaló que este nuevo edificio permitirá agilizar los tiempos de atención: “Es un edificio completo, pero dirigido a la atención ambulatoria, para poder agilizar la atención y darle respuesta a la población de una manera oportuna”, explicó.

El proyecto representa un paso importante para fortalecer la capacidad instalada del principal hospital público del país.