MEDUCA publica bandas escolares e independientes ganadoras de los desfiles patrios

Las bandas escolares e independientes que brillaron durante los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre fueron reconocidas por la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación ( Meduca ) , en una ceremonia que destacó el talento, disciplina y compromiso de cientos de estudiantes y agrupaciones musicales del país.

Durante ambos días de desfiles, jurados distribuidos a lo largo de las rutas evaluaron criterios como formación en el tiempo estipulado, disciplina, fluidez en la marcha, saludo protocolar, uso adecuado del uniforme, afinación e interpretación musical.

Bandas ganadoras por categoría

Categoría Banda de Liras, Cornetas y Tambores

Colegio María Inmaculada – Primer lugar

Colegio San Agustín – Segundo lugar

I.P.T. Don Bosco – Tercer lugar

Categoría Banda de Liras y Tambores

Colegio Las Esclavas – Primer lugar

Instituto Episcopal San Cristóbal – Segundo lugar

Escuela Panamá – Tercer lugar

Categoría Banda de Música

Instituto Fermín Naudeau – Primer lugar

Instituto Episcopal San Cristóbal – Segundo lugar

Monseñor Francisco Beckmann – Tercer lugar

Categoría Banda Independiente

El Hogar – Primer lugar

Generación de Oro – Segundo lugar

Mega Banda – Tercer lugar

Reconocimiento al talento y la disciplina

La viceministra académica, Agnes De León de Cotes, agradeció el esfuerzo de cada banda y resaltó que el nivel observado refleja el compromiso y orgullo de sentirse panameño.

Por su parte, Edwin Gordon, director general de Educación y presidente de la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, destacó la excelencia musical y disciplina demostrada por estudiantes y agrupaciones.

Desde las bandas estudiantiles también hubo expresiones de orgullo.

Sheridan Gouldbourne, del Colegio Monseñor Francisco Beckmann, afirmó sentirse honrada por representar a su colegio, mientras que Alexis Ortega, director de la banda del Instituto Fermín Naudeau, señaló que este reconocimiento los motiva a seguir perfeccionándose para futuros proyectos.

Con esta premiación, el Meduca refuerza su compromiso de impulsar el talento musical que año tras año enaltece las efemérides patrias y fortalece la identidad cultural del país.