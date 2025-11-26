MEDUCA publica bandas escolares e independientes ganadoras de los desfiles patrios

Las bandas escolares e independientes que brillaron durante los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre fueron reconocidas por la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación (Meduca), en una ceremonia que destacó el talento, disciplina y compromiso de cientos de estudiantes y agrupaciones musicales del país.
Durante ambos días de desfiles, jurados distribuidos a lo largo de las rutas evaluaron criterios como formación en el tiempo estipulado, disciplina, fluidez en la marcha, saludo protocolar, uso adecuado del uniforme, afinación e interpretación musical.
Bandas ganadoras por categoría
Categoría Banda de Liras, Cornetas y Tambores
-
Colegio María Inmaculada – Primer lugar
Colegio San Agustín – Segundo lugar
I.P.T. Don Bosco – Tercer lugar
Categoría Banda de Liras y Tambores
-
Colegio Las Esclavas – Primer lugar
Instituto Episcopal San Cristóbal – Segundo lugar
Escuela Panamá – Tercer lugar
Categoría Banda de Música
-
Instituto Fermín Naudeau – Primer lugar
Instituto Episcopal San Cristóbal – Segundo lugar
Monseñor Francisco Beckmann – Tercer lugar
Categoría Banda Independiente
-
El Hogar – Primer lugar
Generación de Oro – Segundo lugar
Mega Banda – Tercer lugar
Reconocimiento al talento y la disciplina
La viceministra académica, Agnes De León de Cotes, agradeció el esfuerzo de cada banda y resaltó que el nivel observado refleja el compromiso y orgullo de sentirse panameño.
Por su parte, Edwin Gordon, director general de Educación y presidente de la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, destacó la excelencia musical y disciplina demostrada por estudiantes y agrupaciones.
Desde las bandas estudiantiles también hubo expresiones de orgullo.
Sheridan Gouldbourne, del Colegio Monseñor Francisco Beckmann, afirmó sentirse honrada por representar a su colegio, mientras que Alexis Ortega, director de la banda del Instituto Fermín Naudeau, señaló que este reconocimiento los motiva a seguir perfeccionándose para futuros proyectos.
Con esta premiación, el Meduca refuerza su compromiso de impulsar el talento musical que año tras año enaltece las efemérides patrias y fortalece la identidad cultural del país.