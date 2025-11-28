Según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los desembolsos correspondientes a la primera quincena de diciembre para los servidores públicos de este mes se realizarán los días jueves 11, viernes 12 y lunes 15 de diciembre.
Panamá Nacionales - 28 de noviembre de 2025 - 11:08
MEF detalla las fechas de la primera quincena de diciembre para servidores públicos
Días de pago correspondientes a la primera quincena de diciembre de 2025 para los servidores públicos, según el calendario del MEF.
Fechas de la primera quincena de diciembre de 2025
Jueves 11 de diciembre: Grupo N°1
- Agentes del S.P.I.
- Ministerio de Educación
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Viernes 12 de diciembre: Grupo N°2
- Asamblea Nacional
- Contraloría General
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo
- Defensoría del Pueblo
Lunes 15 de diciembre: Grupo N°3
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Adminsitración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2025 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/
