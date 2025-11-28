Panamá Nacionales -  28 de noviembre de 2025 - 11:08

MEF detalla las fechas de la primera quincena de diciembre para servidores públicos

Días de pago correspondientes a la primera quincena de diciembre de 2025 para los servidores públicos, según el calendario del MEF.

Ana Canto
Por Ana Canto

Según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los desembolsos correspondientes a la primera quincena de diciembre para los servidores públicos de este mes se realizarán los días jueves 11, viernes 12 y lunes 15 de diciembre.

Fechas de la primera quincena de diciembre de 2025

Jueves 11 de diciembre: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Viernes 12 de diciembre: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo
  • Defensoría del Pueblo

Lunes 15 de diciembre: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2025 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

