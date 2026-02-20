Panamá Nacionales -  20 de febrero de 2026 - 07:30

Junta Comunal de Tocumen aclara uso de buses oficiales durante los carnavales 2026

La Junta Comunal de Tocumen indicó que los buses contaban con la autorización necesaria para efectuar el traslado de pasajeros.

Buses de la Junta Comunal de Tocumen. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La Junta Comunal de Tocumen informó que los buses oficiales ubicados en la provincia de Coclé, durante las festividades de los carnavales 2026, se encontraban brindando apoyo de transporte a una iglesia de la localidad, la cual solicitó formalmente el servicio para la realización de un retiro espiritual.

"Es importante aclarar que el apoyo comunitario forma parte de nuestras funciones y compromiso con los organizadores del corregimiento que requieran colaboración, siempre cumpliendo con los permisos y procedimientos correspondientes", señaló la junta comunal presidida por la representante Arielis Barría.

Asimismo, indicaron que los buses contaban con la autorización necesaria para efectuar el traslado de los participantes de la actividad religiosa.

Las declaraciones de la autoridad local surgen luego de que la Contraloría General de la República de Panamá detectara que, en el sector de Churuquita Grande, distrito de Penonomé, fueron ubicados dos buses oficiales con identificación “JC Tocumen”. Aunque el salvoconducto presentado indicaba el destino del traslado, este no detallaba de forma específica la misión oficial ni las personas autorizadas, situación que permanece bajo revisión administrativa.

