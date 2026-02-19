Contraloría detecta irregularidades en vehículos estatales durante el carnaval 2026

La Contraloría General de la República de Panamá informó que, durante el operativo “Verificación Vehicular Carnaval 2026”, realizado los días 13, 14, 17 y 18 de febrero, se inspeccionaron 1,562 vehículos oficiales a nivel nacional, de los cuales 123 presentaron faltas administrativas.

Según el informe, las principales irregularidades detectadas estuvieron relacionadas con:

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Deficiencias en la documentación para circular

Inconsistencias en los salvoconductos

Falta de rotulación oficial visible

Otras faltas administrativas

Como parte del operativo, 11 vehículos fueron retenidos conforme a los procedimientos establecidos.

Entre los casos bajo evaluación administrativa, se identificó un vehículo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) que permanecía en estado de abandono dentro de un autolavado desde el viernes 13 de febrero.

Asimismo, en el sector de Churuquita Grande, distrito de Penonomé, fueron ubicados dos buses oficiales con identificación “JC Tocumen”. Aunque el salvoconducto presentado indicaba el destino del traslado, no detallaba de forma específica la misión oficial ni las personas autorizadas, situación que también se mantiene bajo revisión administrativa.

La entidad aseguró que dará seguimiento a los casos conforme a los procedimientos legales vigentes, reiterando su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.