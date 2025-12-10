Navidad Salud y Bienestar -  10 de diciembre de 2025 - 14:57

Intoxicaciones alimentarias en fiestas de fin de año: riesgos crecientes y cómo prevenirlas

Durante las celebraciones decembrinas aumentan los casos de intoxicaciones por alimentos. Expertos y autoridades alertan sobre cuidados clave al cocinar.

Las intoxicaciones alimentarias se disparan en esta época decembrina.

Por Christopher Perez

Diciembre es sinónimo de reuniones, banquetes y comidas abundantes. Pero esa abundancia también puede traer riesgos: las intoxicaciones alimentarias producidas por bacterias, virus o mala conservación se disparan en esta época.

Las autoridades sanitarias advierten que un descuido en la manipulación o almacenamiento puede convertir una cena festiva en un problema de salud.

yuris-alhumaydy-mSXMHkgRs8s-unsplash
La combinación de múltiples comidas aumenta la probabilidad de intoxicación.

Por qué aumentan las intoxicaciones en diciembre

Durante las fiestas, muchas familias preparan grandes cantidades de comida con anticipación, almacenan sobrantes y combinan múltiples platillos, una mezcla que aumenta la probabilidad de contaminación cruzada. Así lo advierte el Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), que advierte sobre los peligros de dejar alimentos a temperatura ambiente por muchas horas o manipularlos sin las condiciones adecuadas.

A su vez, organismos internacionales como el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) señalan que ciertos alimentos como pollo, mariscos, huevos, productos lácteos sin pasteurizar, o vegetales sin lavar, son especialmente propensos a contener bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos.

jed-owen-EgG6wcsjFtE-unsplash
Lavar frutas y verduras ayuda a prevenir intoxicaciones y mantener alimentos seguros.

Cómo evitar intoxicaciones: prácticas seguras para tus celebraciones

El MINSA recomienda:

  • Separar los alimentos crudos de los cocinados.
  • Usar utensilios distintos.
  • Lavar bien manos, superficies y frutas o verduras.
  • No dejar comida cocinada a temperatura ambiente por más de dos horas.
  • Los sobrantes deben refrigerarse lo antes posible y consumirse en 24 horas.

Además, siguiendo las guías del CDC, conviene recordar las “cuatro claves” para la seguridad alimentaria: Clean (limpiar), Separate (separar), Cook (cocinar bien) y Chill (refrigerar rápidamente).

También es importante extremar precauciones con platos fríos, mariscos, mayonesas caseras o alimentos preparados con anticipación, ya que son alimentos con alto riesgo si no se mantienen en condiciones seguras.

Este diciembre, disfrutar de tus comidas no debería convertirse en un riesgo. Con buenas prácticas en la cocina, limpieza adecuada y conservación responsable, puedes celebrar sin preocupaciones.

