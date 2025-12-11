Nayib Bukele y Elon Musk llevan Grok a escuelas públicas de El Salvador

La empresa de inteligencia artificial xAI, propiedad del empresario Elon Musk , anunció una alianza con el Gobierno de El Salvador para implementar lo que describen como “el primer programa nacional de educación impulsado por IA del mundo”, según comunicó la compañía este jueves en su cuenta oficial de X.

El proyecto contempla el despliegue, durante los próximos dos años, de Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI, en más de 5.000 escuelas públicas salvadoreñas. La iniciativa beneficiaría a más de un millón de estudiantes y a miles de docentes, quienes utilizarán la herramienta como apoyo en el proceso de enseñanza.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el multimillonario Elon Musk anunciaron este jueves una "alianza" para el uso de Grok, la inteligencia artificial de la red social X, en las escuelas públicas del país.



Bukele, muy popular por su guerra contra las pandillas, impulsa…

De acuerdo con la publicación, reposteada por el presidente Nayib Bukele, el programa ofrecerá aprendizaje personalizado, adaptado al ritmo, nivel y preferencias de cada estudiante. El objetivo es asegurar que alumnos de zonas urbanas y rurales accedan a una educación de nivel mundial, ajustada a sus necesidades.

La compañía destacó además que este proyecto permitirá desarrollar de manera conjunta nuevas metodologías, conjuntos de datos y marcos de uso responsable de IA en aulas, con atención especial a la seguridad, el contexto local y el impacto humano.

La firma sostuvo que esta colaboración es “un paso hacia hacer que la IA avanzada sea accesible para todos, reimaginando cómo las naciones construyen conocimiento para las nuevas generaciones”.