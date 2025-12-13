Las mujeres más poderosas del mundo
Internacionales -
13 de diciembre de 2025 - 13:15
Forbes revela la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo en 2025
La revista Forbes otorga los primeros dos lugares a la presidenta de la Comisión Europea y a la directora del Banco Central Europeo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, libera a lista de Forbes.
EFE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ubicó en el quinto lugar de la lista de las 100 "mujeres más poderosas del mundo" de Forbes, que le otorga los primeros dos lugares a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y a la directora del Banco Central Europeo, Christine Legarde.