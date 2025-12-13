Las mujeres más poderosas del mundo Internacionales -  13 de diciembre de 2025 - 13:15

Forbes revela la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo en 2025

La revista Forbes otorga los primeros dos lugares a la presidenta de la Comisión Europea y a la directora del Banco Central Europeo.

La presidenta de la Comisión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, libera a lista de Forbes.

EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ubicó en el quinto lugar de la lista de las 100 "mujeres más poderosas del mundo" de Forbes, que le otorga los primeros dos lugares a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y a la directora del Banco Central Europeo, Christine Legarde.

Las 100 mujeres más poderosas del mundo: negocios y política

  1. Ursula von der Leyen - Belgica: presidenta de la Comisión Europea
  2. Christine Legarde - Alemania: Directora del Banco Central Europeo
  3. Sanae Takaichi - Japón: primera ministra japonesa
  4. Georgia Meloni - Italia: primera ministra italiana
  5. Claudia Sheinbaun - México: presidenta de México
  6. Julie Sweet - EE. UU.: presidenta y directora ejecutiva de Accenture
  7. Mary Barra - EE. UU.: directora ejecutiva de General Motors
  8. Jane Fraser - EE. UU.: presidenta y directora ejecutiva de Citi
  9. Abigail Jhonson - EE. UU.: presidenta y directora ejecutiva de Fidelity Investments
  10. Lisa Su - EE. UU.: directora ejecutiva de AMD
Las 100 mujeres m&aacute;s poderosas del mundo.

Las 100 mujeres más poderosas del mundo.

FUENTE: EFE

