Calor y radiación UV: MINSA da claves para proteger la piel en verano

Con el inicio de la temporada de verano y el aumento de la radiación ultravioleta (UV), el Ministerio de Salud ( MINSA ) reiteró el llamado a la población a evitar la exposición prolongada al sol, ya que esta puede provocar quemaduras en la piel, lesiones oculares y cáncer de piel.

El jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Santo Tomás, Reynaldo Arosemena, advirtió que el incremento de los rayos UV durante esta época hace indispensable adoptar medidas de protección diaria.

"Es fundamental protegerse de la sobreexposición solar. Se recomienda usar protector solar desde que se sale de casa en las áreas expuestas, mantenerse bien hidratado y utilizar ropa que cubra adecuadamente la piel", explicó.

El cuidado de los ojos también es clave

Arosemena subrayó que no solo la piel se ve afectada por el sol, sino también los ojos, los cuales pueden sufrir daños importantes durante la temporada seca.

"Las personas deben cuidar sus ojos al igual que la piel, ya que también sufren daños por la exposición solar, especialmente en verano", señaló.

Horarios seguros para tomar el sol según MINSA

Por su parte, Ricardo Dávila, médico residente del Departamento de Dermatología del Hospital Santo Tomás, explicó que la exposición al sol puede ser beneficiosa si se realiza en los horarios adecuados, ya que ayuda a la producción de vitamina D.

Indicó que lo recomendable es exponerse antes de las 8:00 a.m. y después de las 4:00 p.m.

"Si se exceden estos horarios y se mantiene una exposición prolongada al sol a lo largo de la vida, se pueden producir quemaduras solares, envejecimiento prematuro, arrugas, manchas y, en el peor de los casos, cáncer de piel", advirtió.

Casos de cáncer de piel en Panamá

De acuerdo con estadísticas del Departamento de Registro del Instituto Oncológico Nacional (ION), en 2024 se registraron 252 casos de cáncer de piel, lo que representa 4.8 % del total de casos atendidos.

La distribución por provincia fue la siguiente:

Panamá: 88 casos

Panamá Oeste: 44

Chiriquí: 27

Los Santos: 23

Herrera: 18

Veraguas: 18

Coclé: 14

Colón: 13

Bocas del Toro: 3

Darién: 2

Comarcas indígenas: 2

Según el ION, el cáncer de piel ocupa el sexto lugar entre los tipos de cáncer más tratados en el país, por debajo de los de mama, próstata, colon, cérvix y estómago.

Recomendaciones del MINSA

El Ministerio de Salud reiteró a la población: