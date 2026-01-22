Calor y radiación UV: MINSA da claves para proteger la piel en verano

Con el inicio de la temporada de verano y el aumento de la radiación ultravioleta (UV), el Ministerio de Salud (MINSA) reiteró el llamado a la población a evitar la exposición prolongada al sol, ya que esta puede provocar quemaduras en la piel, lesiones oculares y cáncer de piel.
El cuidado de los ojos también es clave
Arosemena subrayó que no solo la piel se ve afectada por el sol, sino también los ojos, los cuales pueden sufrir daños importantes durante la temporada seca.
Horarios seguros para tomar el sol según MINSA
Por su parte, Ricardo Dávila, médico residente del Departamento de Dermatología del Hospital Santo Tomás, explicó que la exposición al sol puede ser beneficiosa si se realiza en los horarios adecuados, ya que ayuda a la producción de vitamina D.
Indicó que lo recomendable es exponerse antes de las 8:00 a.m. y después de las 4:00 p.m.
Casos de cáncer de piel en Panamá
De acuerdo con estadísticas del Departamento de Registro del Instituto Oncológico Nacional (ION), en 2024 se registraron 252 casos de cáncer de piel, lo que representa 4.8 % del total de casos atendidos.
La distribución por provincia fue la siguiente:
- Panamá: 88 casos
- Panamá Oeste: 44
- Chiriquí: 27
- Los Santos: 23
- Herrera: 18
- Veraguas: 18
- Coclé: 14
- Colón: 13
- Bocas del Toro: 3
- Darién: 2
- Comarcas indígenas: 2
Según el ION, el cáncer de piel ocupa el sexto lugar entre los tipos de cáncer más tratados en el país, por debajo de los de mama, próstata, colon, cérvix y estómago.
Recomendaciones del MINSA
El Ministerio de Salud reiteró a la población:
- Limitar el tiempo de exposición al sol
- Usar ropa que cubra la piel expuesta
- Aplicar protector solar de amplio espectro con FPS 50
- Mantenerse