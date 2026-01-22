MINSA amplía la Estrategia HEARTS en unidades del área Metropolitana

El Ministerio de Salud ( MINSA ), a través del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección General de Salud Pública, en conjunto con el Programa de Salud de Adultos de la Caja de Seguro Social (CSS) y con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizó los días jueves 22 y viernes 23 de enero de 2026 una jornada de ampliación de la Estrategia HEARTS en unidades ejecutoras de la CSS del área Metropolitana.

MINSA: fortalecimiento de la atención primaria

La Estrategia HEARTS tiene como objetivo mejorar el manejo de las enfermedades no transmisibles en los establecimientos de atención primaria, mediante la implementación del paquete técnico HEARTS de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este paquete incluye seis módulos y una guía de implementación orientados a la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares, con énfasis en la atención integral de la hipertensión arterial.

Durante el taller participaron coordinadores del Programa de Salud de Adultos, personal médico, de enfermería, nutrición y registros médicos de las policlínicas Presidente Remón, Manuel Ferrer Valdés, Dr. Carlos N. Brin, Dr. Joaquín J. Vallarino, Dra. Cecilia Guerra, Manuel María Valdez, Don Alejandro de la Guardia y Generoso Guardia.

Participaron coordinadores del Programa de Salud de Adultos.

Avances y cifras clave en Panamá

La jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del MINSA, Elsa Arenas, informó que estas instalaciones se suman a las 170 unidades de salud que ya implementan la Estrategia HEARTS a nivel nacional, de las cuales 145 pertenecen al MINSA y 25 a la CSS.

Arenas destacó que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Panamá. Detalló que en 2023 fallecieron aproximadamente 21,735 personas, de las cuales cerca de 16 mil murieron por causas cardiovasculares, y el 14% de estos casos estuvo relacionado con la hipertensión arterial.

Asimismo, recordó que la Encuesta Nacional de Salud de Panamá (ENSPA) 2019 reveló una prevalencia de hipertensión arterial del 42.3%, lo que evidencia que una gran proporción de la población podría padecer esta condición sin saberlo.

La actividad contó con la participación de autoridades del MINSA, la CSS y representantes de la OPS, quienes reiteraron el llamado a fortalecer hábitos de vida saludables y el control periódico de la presión arterial.