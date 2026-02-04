Cancillería respalda fallo de la Corte sobre contrato con Panama Ports

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company (PPC) corresponde al ejercicio legítimo de las facultades soberanas del Órgano Judicial.
Contenido relacionado: Panama Ports Company inicia arbitraje internacional contra Panamá
Decisión de la Corte es judicial, no política
La Cancillería destacó que el pronunciamiento del máximo tribunal del país fue adoptado tras el análisis de una controversia legal y no responde a motivaciones políticas ni geopolíticas.
Según el comunicado, la resolución forma parte del funcionamiento normal del sistema democrático y del respeto a la separación de poderes del Estado.
Asimismo, la entidad hizo un llamado a los actores nacionales e internacionales a respetar la independencia del sistema judicial panameño.
Neutralidad del Canal y defensa del interés público
El Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que la neutralidad del Canal de Panamá es un principio fundamental protegido por el derecho internacional, el Tratado de Neutralidad y la Constitución Nacional.
En ese sentido, destacó que la protección de este principio incluye la defensa del interés público, la legalidad y la transparencia en la administración de activos estratégicos vinculados a la operación del Canal.
La Cancillería reiteró que cualquier controversia relacionada con concesiones o contratos debe resolverse dentro del marco legal correspondiente.
El pronunciamiento se produce en medio del proceso legal anunciado por Panama Ports Company, el cual abre un nuevo capítulo en la disputa entre la empresa concesionaria y el Estado panameño.