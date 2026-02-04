Panama Ports Company inicia arbitraje internacional contra Panamá

La empresa Panama Ports Company (PPC) anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá, alegando afectaciones directas a su contrato de concesión y a sus operaciones en el país.

A través de un comunicado, la compañía señaló que el Estado panameño habría incumplido el marco jurídico y contractual que ha regido la concesión portuaria durante casi tres décadas, establecida mediante un contrato ley.

Según PPC, las acciones adoptadas por el Estado han impactado el desarrollo normal de sus actividades, lo que motivó la activación de mecanismos internacionales de resolución de controversias contemplados en los acuerdos vigentes.

Contrato de Panama Ports Company con casi 30 años de vigencia

La concesión otorgada a Panama Ports Company ha regulado la administración y operación de importantes terminales portuarias del país, convirtiéndose en un actor clave dentro del sistema logístico nacional.

La empresa sostuvo que el arbitraje busca proteger sus derechos contractuales y garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Estado panameño.

Hasta el momento, las autoridades panameñas no han emitido un pronunciamiento oficial detallando su postura frente al proceso anunciado por la compañía.

Impacto en el sector logístico

El caso podría tener repercusiones en el sector portuario y en el clima de inversión del país, tomando en cuenta la relevancia estratégica de los puertos dentro de la economía panameña y su vinculación con el comercio internacional.

Se espera que en los próximos días se conozcan mayores detalles sobre el alcance del arbitraje y los argumentos que presentarán ambas partes.