MIDES convoca sesión del CONNA por denuncias en el CAI de Tocumen y situación de menores

La ministra de Desarrollo Social ( MIDES ), Beatriz Carles, presidió este viernes una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) con el objetivo de analizar la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección en centros de atención, especialmente ante las denuncias relacionadas con el CAI de Tocumen.

En su intervención, Carles reiteró la necesidad de articular acciones que permitan fortalecer las políticas preventivas, comunitarias y de apoyo familiar para garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia en el país.

Llamado del MIDES a una responsabilidad compartida

La titular del Ministerio de Desarrollo Social subrayó que la protección integral de la niñez es una responsabilidad compartida entre los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la sociedad en su conjunto, incluyendo a las familias, organizaciones comunitarias, iglesias, medios de comunicación y el sector privado.

Asimismo, se refirió al rol técnico y operativo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) en la ejecución de medidas de protección y supervisión de centros de atención, además de la necesidad de mantener evaluaciones permanentes de los casos, promover la reunificación familiar y desarrollar alternativas a la institucionalización.

Acciones adoptadas tras la situación del CAI de Tocumen

Durante la sesión, la ministra presentó un balance de las acciones que ha desarrollado el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) desde el inicio de su gestión para apoyar a niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

Entre las medidas adoptadas en relación con el caso del CAI de Tocumen, se informó sobre el traslado temporal de 10 jóvenes adultos al Hogar María Auxiliadora de Chitré, en cumplimiento de una medida de protección ordenada por el Procurador General de la Nación.

Las autoridades explicaron que los jóvenes trasladados presentan discapacidades físicas e intelectuales y se encuentran en situación de dependencia, ya que ingresaron al sistema de protección desde temprana edad y, al alcanzar la adultez, no cuentan con alternativas familiares.

Según se indicó, estas personas no representan un peligro para la comunidad, sino que requieren el cuidado del Estado y la solidaridad de la sociedad.

Próximos pasos tras la sesión del CONNA

Como resultado de esta sesión extraordinaria, se recopilaron aportes que servirán como base para la instalación de mesas de trabajo orientadas a elaborar propuestas que fortalezcan los mecanismos de protección de la niñez y adolescencia en Panamá.

Estas iniciativas buscarán desarrollarse desde un enfoque multidisciplinario para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.