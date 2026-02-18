Pagos del MIDES en marzo: Más de 1,000 nuevos beneficiarios ingresan a programas sociales

Más de 1,000 personas fueron incorporadas recientemente a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) , informó la entidad.

De acuerdo con el cronograma oficial, el primer pago del año se realizará en marzo, iniciando con los beneficiarios que reciben el subsidio mediante Tarjeta Clave Social entre el 9 y 20 de marzo. Posteriormente, del 23 al 27 de marzo, se efectuarán los pagos a las personas que residen en áreas de difícil acceso.

El MIDES detalló que actualmente los PTMC benefician a 186,225 personas, lo que representa una inversión total de B/.54,193,470.00 en apoyo económico dirigido a sectores vulnerables.

Pagos del MIDES: beneficiarios por programa

La entidad explicó que los nuevos ingresos se distribuyen de la siguiente manera:

120 a los 65: 1,199 beneficiarios

1,199 beneficiarios Red de Oportunidades: 200 beneficiarios

200 beneficiarios Ángel Guardián: 136 beneficiarios

136 beneficiarios SENAPAN: 51 beneficiarios

Los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada buscan mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo el acceso a servicios básicos, educación, salud y alimentación.