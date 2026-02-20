MIDES e IFARHU reubican estudiantes en Chitré

El Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) acordaron acoger a 15 jóvenes estudiantes que durante el periodo escolar 2025 estuvieron albergadas en el Hogar María Auxiliadora de Chitré.

Las estudiantes serán trasladadas al Centro Estudiantil del IFARHU de Chitré, un espacio que brinda alojamiento, alimentación, transporte, áreas de estudio y recreación, además de programas educativos dirigidos a jóvenes durante la temporada escolar.

Visita del MIDES e IFARHU y verificación de condiciones

Este jueves, la ministra Beatriz Carles acompañó al personal de la Defensoría del Pueblo de Panamá en una visita tanto al Hogar María Auxiliadora de Chitré —que actualmente acoge de forma temporal a 10 jóvenes adultos procedentes del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen— como al Centro Estudiantil del IFARHU que recibirá a las 15 estudiantes durante el periodo escolar.

Las 15 estudiantes que durante el período escolar se mantenían en el Hogar María Auxiliadora de Chitré serán recibidas en el Centro Estudiantil del IFARHU.



Esto se da luego de que el MIDES informara sobre el traslado hacia el Hogar María Auxiliadora de 10 jóvenes adultos

“Se trabajó en dar cumplimiento a la medida de protección dictada por el procurador general de la Nación, sin que ello signifique afectar el derecho de las adolescentes que en el 2025 estuvieron albergadas en el Hogar María Auxiliadora, por lo cual se gestionó la mejor alternativa para ellas frente a la proximidad del inicio del año lectivo 2026”, indicó la ministra Carles.

Traslado de jóvenes con discapacidad al hogar en Chitré

Como parte de estas acciones, la ministra de Desarrollo Social y presidenta de la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) coordinó el traslado de 10 jóvenes masculinos mayores de edad, en condiciones de discapacidad, residentes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen hacia el Hogar María Auxiliadora, junto con sus cuidadores.

Según explicó la funcionaria, en este lugar recibirán además atención médica especializada proporcionada por el Ministerio de Salud de Panamá.

“Este hogar es la mejor opción que tenemos para esta población, porque ofrece las condiciones físicas y estructurales necesarias para albergarlos y por su proximidad a centros hospitalarios, que les garanticen atención médica y seguimiento, cuando lo necesiten”, señaló Carles.