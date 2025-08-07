¡Atención Juan Díaz! IDAAN realizará trabajos este fin de semana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) comunicó que el sábado 9 de agosto a partir de las 10:00 p.m. iniciará trabajos de excavación y desvío de tuberías de 8” de hierro dúctil y 10” de PVC, que forman parte del sistema de distribución en el área de San Cristóbal, corregimiento de Juan Díaz.

Las labores, ejecutadas por la Unidad de Proyectos Especiales en conjunto con una empresa contratista, se extenderán hasta el domingo 10 de agosto a las 3:00 p.m., afectando temporalmente el suministro de agua potable en varios sectores del este de la ciudad.

Zonas afectadas por la interrupción del servicio del IDAAN

Durante el período de ejecución de los trabajos, el IDAAN informó que se suspenderá el suministro de agua potable desde la noche del sábado hasta la tarde del domingo en los siguientes sectores:

Santa Clara

Jardín Olímpico

Campo Lindbergh

Ciudad Jardín

Urbanización San Antonio

El Sitio

Urbanización Doña Inés

Villa Inés

San Cristóbal

Los Guayacanes

San Fernando

Llano Bonito

El cronograma detalla que el sábado por la noche se llevarán a cabo las labores de excavación, mientras que el domingo 10, entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., se procederá al cierre de las líneas y a la ejecución del desvío de las tuberías.

El IDAAN recomienda a los usuarios tomar medidas de abastecimiento preventivo, almacenando suficiente agua para cubrir sus necesidades durante el periodo de interrupción. También recuerda que la Línea de Atención Ciudadana 311 estará disponible para cualquier consulta relacionada con el servicio.