Albergue de Mindi en Colón enfrenta abandono masivo de mascotas

Más de 12 gatitos y 15 perritos han sido abandonados en el Albergue de Mindi, ubicado en la provincia de Colón, luego de que la mayoría de las familias residentes en el lugar se marcharan.
Albergue en Colón enfrenta abandono masivo de mascotas
Los rescatistas que atienden a los animales hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad para que brinden apoyo y soluciones ante esta situación que pone en riesgo el bienestar de los animales.
El abandono masivo ha generado preocupación entre voluntarios, quienes piden ayuda para garantizar alimentos, atención veterinaria y un ambiente seguro para los gatos y perros afectados.