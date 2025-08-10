Albergue de Mindi en Colón enfrenta abandono masivo de mascotas

Más de 12 gatitos y 15 perritos han sido abandonados en el Albergue de Mindi , ubicado en la provincia de Colón, luego de que la mayoría de las familias residentes en el lugar se marcharan.

Albergue en Colón enfrenta abandono masivo de mascotas

— Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2025

Los rescatistas que atienden a los animales hicieron un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad para que brinden apoyo y soluciones ante esta situación que pone en riesgo el bienestar de los animales.

El abandono masivo ha generado preocupación entre voluntarios, quienes piden ayuda para garantizar alimentos, atención veterinaria y un ambiente seguro para los gatos y perros afectados.