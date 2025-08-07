Inicia restauración de la histórica Iglesia San Felipe de Portobelo en Colón

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó este jueves el inicio oficial del proyecto de restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo, ubicada en el distrito homónimo de la provincia de Colón.
Mulino anuncia restauración de la histórica Iglesia San Felipe de Portobelo
“Con mucha satisfacción anuncio el inicio oficial del proyecto de restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo, y la iniciativa busca preservar el patrimonio histórico y me da satisfacción porque se lo prometí, fue una promesa de campaña”, mencionó el presidente Mulino
La Iglesia San Felipe es reconocida nacional e internacionalmente por albergar la imagen del Cristo Negro de Portobelo, una figura profundamente venerada en la tradición religiosa panameña. Su deterioro en los últimos años ha sido motivo de preocupación para fieles, historiadores y autoridades locales.