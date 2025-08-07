Colón Nacionales -  7 de agosto de 2025 - 11:31

Inicia restauración de la histórica Iglesia San Felipe de Portobelo en Colón

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció con satisfacción el inicio del proyecto de restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo en Colón.

Iglesia San Felipe de Portobelo.

Iglesia San Felipe de Portobelo.

Miguel Bonaga
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó este jueves el inicio oficial del proyecto de restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo, ubicada en el distrito homónimo de la provincia de Colón.

Mulino anuncia restauración de la histórica Iglesia San Felipe de Portobelo

“Con mucha satisfacción anuncio el inicio oficial del proyecto de restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo, y la iniciativa busca preservar el patrimonio histórico y me da satisfacción porque se lo prometí, fue una promesa de campaña”, mencionó el presidente Mulino

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1953456979872985222&partner=&hide_thread=false

La Iglesia San Felipe es reconocida nacional e internacionalmente por albergar la imagen del Cristo Negro de Portobelo, una figura profundamente venerada en la tradición religiosa panameña. Su deterioro en los últimos años ha sido motivo de preocupación para fieles, historiadores y autoridades locales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Programa Saneamiento de Panamá anuncia inicio de obras en Pozo 4 de San Francisco

MiAmbiente atendió incendio forestal en Tierras Altas, Chiriquí

Alcaldía de Panamá anuncia Festival Gastronómico IPTY en el Mercado San Felipe Neri

Recomendadas

Más Noticias