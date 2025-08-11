Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 13:09

CSS reporta ataques cibernéticos contra la plataforma Mi Caja Digital desde el extranjero

La CSS explicó que el sistema de Mi Caja Digital ha estado lento debido a tres ataques masivos registrados hasta el sábado 9 de agosto.

CSS reporta ataques cibernéticos contra la plataforma Mi Caja Digital.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, confirmó que el portal Mi Caja Digital ha sido blanco de ataques cibernéticos realizados por más de 20 mil personas desde el extranjero. Debido a esto, el acceso al portal está limitado actualmente solo a asegurados que se encuentran dentro del territorio panameño.

A pesar de esta situación, los ciudadanos que residan en el extranjero podrán acceder y revisar las opciones de Mi Retiro Seguro a través de una vía alternativa.

"Ellos (panameños en el extranjero) lo que tienen que hacer es levantar su página con una herramienta de VPN, para que puedan entrar a la herramienta 'Mi retiro seguro'", destacó Mon.

Mon explicó que el sistema de Mi Caja Digital ha estado lento debido a tres ataques masivos registrados hasta el sábado 9 de agosto.

Panameños verifican su sistema de seguro social en Mi Caja Digital

Hasta la fecha, se han registrado 173 actualizaciones en el sistema por parte de los asegurados, con un total de más de 200,000 personas registradas, sumando un total de 700,000 inscritos en Mi Caja Digital.

Durante los próximos días, personal capacitado de la CSS ofrecerá orientación en centros comerciales y agencias del seguro para todos los asegurados.

