Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 13:59

PARLATINO lamenta asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño condena el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y envía condolencias a Colombia.

PARLATINO lamenta asesinato del senador colombiano 

PARLATINO lamenta asesinato del senador colombiano 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado criminal ocurrido el pasado 7 de junio de 2025.

El PARLATINO reafirmó su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos, en particular la defensa de la vida y la integridad física de las personas.

PARLATINO condena el atentado contra el senador Miguel Uribe

Miguel Uribe - Colombia

El organismo parlamentario hizo un llamado a la profundización de la democracia, la solución pacífica de controversias, la erradicación de la violencia, el respeto a la pluralidad de ideas, la eliminación del discurso de odio y la promoción de la paz.

Ante este lamentable suceso, el PARLATINO rechazó categóricamente toda manifestación de violencia y transmitió sus condolencias a los familiares del senador Uribe Turbay, así como al Senado, Congreso y Gobierno de Colombia, y al pueblo colombiano en general.

Este comunicado fue emitido desde la sede permanente del PARLATINO en la ciudad de Panamá, a los 11 de agosto de 2025.

En esta nota:
Seguir leyendo

Quedan instaladas las comisiones de Asuntos Indígenas y de Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea

Alcalde Mayer Mizrachi se reúne con embajadores de Reino Unido, Turquía y Corea del Sur

IDAAN realizará trabajos en la potabilizadora de San Félix, en Chiriquí

Recomendadas

Más Noticias