PARLATINO lamenta asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

La Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado criminal ocurrido el pasado 7 de junio de 2025.
El PARLATINO reafirmó su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos, en particular la defensa de la vida y la integridad física de las personas.
PARLATINO condena el atentado contra el senador Miguel Uribe
El organismo parlamentario hizo un llamado a la profundización de la democracia, la solución pacífica de controversias, la erradicación de la violencia, el respeto a la pluralidad de ideas, la eliminación del discurso de odio y la promoción de la paz.
Ante este lamentable suceso, el PARLATINO rechazó categóricamente toda manifestación de violencia y transmitió sus condolencias a los familiares del senador Uribe Turbay, así como al Senado, Congreso y Gobierno de Colombia, y al pueblo colombiano en general.
Este comunicado fue emitido desde la sede permanente del PARLATINO en la ciudad de Panamá, a los 11 de agosto de 2025.