Panamá Nacionales -  3 de abril de 2026 - 17:02

Combustible a precio fijo en Panamá: así funcionará la plataforma digital para los transportistas

Conoce cómo funcionará la plataforma digital para acceder a gasolina y diésel subsidiado en Panamá y quiénes podrán aplicar al beneficio del combustible.

Combustible a precio fijo en Panamá

Combustible a precio fijo en Panamá

AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno Nacional avanza en la implementación de una plataforma digital que permitirá a transportistas acceder al beneficio de combustible a precio fijo, como parte de una medida para estabilizar tarifas y mitigar el impacto del alza internacional.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

La medida está dirigida a operadores del transporte en distintas modalidades:

  • Transporte público (colectivo, selectivo, colegiales y turismo)
  • Transporte de carga
  • Maquinaria agrícola
  • Pesca artesanal

El objetivo principal es evitar un aumento en el costo del pasaje y proteger a los usuarios.

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¿Cómo funcionará la plataforma digital?

La plataforma, desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), permitirá:

  • Registrar vehículos habilitados para el programa
  • Controlar el acceso al subsidio de combustible
  • Garantizar transparencia y trazabilidad en cada operación
  • Evitar irregularidades o uso indebido del beneficio

Según explicó el administrador de la AIG, Adolfo Fábrega García de Paredes, el sistema contará con medidas de ciberseguridad y tomará en cuenta experiencias previas para evitar fallas.

Precio del combustible y vigencia

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 24-26, que establece:

  • Gasolina 91 octanos: B/.3.33 por galón (B/.0.88 por litro)
  • Diésel bajo en azufre: B/.3.41 por galón (B/.0.90 por litro)

La vigencia de este alivio será de hasta 10 meses, sin embargo, estará sujeto a condiciones del mercado internacional

Las autoridades destacaron que el sistema permitirá monitorear en tiempo real el uso del subsidio, garantizando eficiencia en el despacho de combustible y reduciendo riesgos de irregularidades.

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