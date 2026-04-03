Combustible a precio fijo en Panamá: así funcionará la plataforma digital para los transportistas

El Gobierno Nacional avanza en la implementación de una plataforma digital que permitirá a transportistas acceder al beneficio de combustible a precio fijo, como parte de una medida para estabilizar tarifas y mitigar el impacto del alza internacional.

La medida está dirigida a operadores del transporte en distintas modalidades:

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Transporte público (colectivo, selectivo, colegiales y turismo)

Transporte de carga

Maquinaria agrícola

Pesca artesanal

El objetivo principal es evitar un aumento en el costo del pasaje y proteger a los usuarios.

image

¿Cómo funcionará la plataforma digital?

La plataforma, desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), permitirá:

Registrar vehículos habilitados para el programa

Controlar el acceso al subsidio de combustible

Garantizar transparencia y trazabilidad en cada operación

Evitar irregularidades o uso indebido del beneficio

Según explicó el administrador de la AIG, Adolfo Fábrega García de Paredes, el sistema contará con medidas de ciberseguridad y tomará en cuenta experiencias previas para evitar fallas.

Precio del combustible y vigencia

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 24-26, que establece:

Gasolina 91 octanos: B/.3.33 por galón (B/.0.88 por litro)

Diésel bajo en azufre: B/.3.41 por galón (B/.0.90 por litro)

La vigencia de este alivio será de hasta 10 meses, sin embargo, estará sujeto a condiciones del mercado internacional

Las autoridades destacaron que el sistema permitirá monitorear en tiempo real el uso del subsidio, garantizando eficiencia en el despacho de combustible y reduciendo riesgos de irregularidades.