Combustible a precio fijo en Panamá: así funcionará la plataforma digital para los transportistas

El Gobierno Nacional avanza en la implementación de una plataforma digital que permitirá a transportistas acceder al beneficio de combustible a precio fijo, como parte de una medida para estabilizar tarifas y mitigar el impacto del alza internacional.
- Transporte público (colectivo, selectivo, colegiales y turismo)
- Transporte de carga
- Maquinaria agrícola
- Pesca artesanal
El objetivo principal es evitar un aumento en el costo del pasaje y proteger a los usuarios.
¿Cómo funcionará la plataforma digital?
La plataforma, desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), permitirá:
- Registrar vehículos habilitados para el programa
- Controlar el acceso al subsidio de combustible
- Garantizar transparencia y trazabilidad en cada operación
- Evitar irregularidades o uso indebido del beneficio
Según explicó el administrador de la AIG, Adolfo Fábrega García de Paredes, el sistema contará con medidas de ciberseguridad y tomará en cuenta experiencias previas para evitar fallas.
Precio del combustible y vigencia
El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 24-26, que establece:
- Gasolina 91 octanos: B/.3.33 por galón (B/.0.88 por litro)
- Diésel bajo en azufre: B/.3.41 por galón (B/.0.90 por litro)
La vigencia de este alivio será de hasta 10 meses, sin embargo, estará sujeto a condiciones del mercado internacional
Las autoridades destacaron que el sistema permitirá monitorear en tiempo real el uso del subsidio, garantizando eficiencia en el despacho de combustible y reduciendo riesgos de irregularidades.