Béisbol Mayor 2026: así quedan las llaves de la ronda de 8 y partidos del sábado 4 de abril

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entra en su fase decisiva con la ronda de 8 ya definida, donde ocho equipos buscarán avanzar a las semifinales en series al mejor de cinco partidos.

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "¡ASÍ MARCHA EL CAMINO AL TÍTULO! Luego de dieciséis jornada electrizante en los estadios nacionales, así queda la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas. Cada victoria cuenta en esta Ronda Regular en honor al “Line Up” de Estrellas. ¿En qué puesto amaneció tu equipo hoy? La batalla apenas comienza y el poder, la fuerza y la inteligencia están sobre el diamante. ¡No faltes al próximo juego! Compra tus entradas en www.passline.com o en las taquillas de los estadios. ¡Disfruta la pasión del panameño! "

Coclé Bocas del Toro

Veraguas Chiriquí

Darién Panamá Oeste

Herrera Colón

Cada serie se jugará al mejor de cinco encuentros, es decir, el primer equipo que gane tres partidos avanzará a la siguiente fase.

Partidos para el sábado 4 de abril

La jornada inaugural de esta ronda tendrá dos duelos clave:

Veraguas Chiriquí (Estadio Kenny Serracin)

Darién Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)

Hora: 7:00 p.m. ambos partidos

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Chiriquí y Oeste reciben rivales en el inicio de Serie de Ocho Prensa. Fedebeis. Los equipos de Chiriquí y Panamá Oeste reciben este sábado a Veraguas y Darién en el inicio de la Serie de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Copa Cerveza Atlas. En el Kenny Serracin el equipo de casa recibe en su llave a Veraguas desde las 7:00 p.m. y en el Mariano Rivera el equipo de Oeste recibe a Darién igualmente desde las 7:00 p.m. El domingo 5 de abril se jugarían igualmente en La Chorrera y en David, pero también se activan las series de Herrera ante Colón en el Roberto Mariano Bula y se activa la llave de Coclé ante Bocas del Toro en el Calvin Byron, desde las 7:00 p.m. Adjuntamos calendario completo de la Ronda de Ocho:" View this post on Instagram

Inicio de la lucha por semifinales

Con estos enfrentamientos, arranca oficialmente la batalla por los cuatro cupos a semifinales, en una etapa donde cada juego será determinante.

Equipos tradicionales y sorpresas del torneo buscarán imponerse en series cortas que suelen ser intensas y decisivas.