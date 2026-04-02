Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 11:49

Gobierno fija precios del combustible: ¿Quiénes se benefician y cuánto será el ahorro?

La Secretaría Nacional de Energía confirmó los nuevos precios máximos de venta para los combustibles en Panamá.

Gobierno fija el precio del combustible en Panamá.

Gobierno fija el precio del combustible en Panamá.

Krzysztof Hepner - Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno Nacional, mediante el Consejo de Gabinete del pasado martes 31 de marzo, aprobó el establecimiento de un precio fijo para el combustible. Esta medida de alivio económico busca mitigar el impacto del alza internacional del crudo, agudizada por el conflicto en Medio Oriente iniciado en febrero de 2026.

Sectores beneficiados por el precio fijo del combustible

La estabilización temporal del costo de las gasolinas y el diésel aplica para:

  • Transporte de pasajeros: Colectivo (buses), selectivo (taxis), colegiales y transporte de turismo.
  • Logística y alimentos: Transporte de carga y maquinaria agrícola.
  • Sector primario: Pesca artesanal.

Precios fijos para el transporte público

Gasolina de 91 octanos

  • Galón: B/.3.33
  • Litro: B/.0.88

Diésel

  • Galón: B/.3.41
  • Litro: B/.0.90

Nuevos precios de la gasolina en Panamá

La Secretaría Nacional de Energía confirmó los nuevos precios máximos de venta para los combustibles, los cuales reflejan un incremento generalizado. Estos costos entrarán en vigor a partir de las 6:00 a. m. de este viernes 3 de abril y se mantendrán vigentes hasta el próximo 17 de abril de 2026.

Costo de las gasolinas y el diésel:

Gasolina de 95 octanos

  • Litro: B/. 1.25
  • Galón: B/. 4.75

Gasolina de 91 octanos

  • Litro: B/. 1.19
  • Galón: B/. 4.42

Diésel

  • Litro: B/. 1.35
  • Galón: B/. 5.14
En esta nota:
Seguir leyendo

Reabren el Puente de las Américas tras explosión de camiones de combustible

Transportistas deben estar paz y salvo con la ATTT para acceder a subsidio de combustible

Subsidio al combustible en Panamá: ATTT explica cómo funcionará y quiénes aplican

Recomendadas

Más Noticias