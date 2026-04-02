Gobierno fija precios del combustible: ¿Quiénes se benefician y cuánto será el ahorro?

Gobierno fija el precio del combustible en Panamá. Krzysztof Hepner - Unsplash

Por Ana Canto El Gobierno Nacional, mediante el Consejo de Gabinete del pasado martes 31 de marzo, aprobó el establecimiento de un precio fijo para el combustible. Esta medida de alivio económico busca mitigar el impacto del alza internacional del crudo, agudizada por el conflicto en Medio Oriente iniciado en febrero de 2026.

Sectores beneficiados por el precio fijo del combustible La estabilización temporal del costo de las gasolinas y el diésel aplica para:

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Transporte de pasajeros: Colectivo (buses), selectivo (taxis), colegiales y transporte de turismo.

Colectivo (buses), selectivo (taxis), colegiales y transporte de turismo. Logística y alimentos: Transporte de carga y maquinaria agrícola.

Transporte de carga y maquinaria agrícola. Sector primario: Pesca artesanal. Precios fijos para el transporte público Gasolina de 91 octanos Galón: B/.3.33

Litro: B/.0.88 Diésel Galón: B/.3.41

Litro: B/.0.90 Nuevos precios de la gasolina en Panamá La Secretaría Nacional de Energía confirmó los nuevos precios máximos de venta para los combustibles, los cuales reflejan un incremento generalizado. Estos costos entrarán en vigor a partir de las 6:00 a. m. de este viernes 3 de abril y se mantendrán vigentes hasta el próximo 17 de abril de 2026. Costo de las gasolinas y el diésel: Gasolina de 95 octanos Litro: B/. 1.25

Galón: B/. 4.75 Gasolina de 91 octanos Litro: B/. 1.19

Galón: B/. 4.42 Diésel Litro: B/. 1.35

Galón: B/. 5.14