Eliminatorias mundialistas, Surinam vs. Panamá: cambian horario del partido del 4 de septiembre

Panamá se medirá a Surinam en la última ronda de partidos de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes se dio a conocer un cambio en el horario del partido de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf entre Surinam y Panamá, programado para el jueves 4 de septiembre. El encuentro se jugará a las 4:00 p.m. (hora de Panamá).

Calendario de partidos de Panamá en las eliminatorias mundialistas

Jueves 4 de septiembre

  • Surinam vs. Panamá, en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, Surinam.

Lunes 8 de septiembre

  • Panamá vs. Guatemala, Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.

Viernes 10 de octubre

  • El Salvador vs. Panamá

Martes 14 de octubre

  • Panamá vs. Surinam

Jueves 13 de noviembre

  • Guatemala vs. Panamá

Martes 18 de noviembre

  • Panamá vs. El Salvador
