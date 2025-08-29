Eliminatorias mundialistas, Surinam vs. Panamá: cambian horario del partido del 4 de septiembre

Este viernes se dio a conocer un cambio en el horario del partido de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf entre Surinam y Panamá, programado para el jueves 4 de septiembre. El encuentro se jugará a las 4:00 p.m. (hora de Panamá).
Calendario de partidos de Panamá en las eliminatorias mundialistas
Jueves 4 de septiembre
- Surinam vs. Panamá, en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, Surinam.
Lunes 8 de septiembre
- Panamá vs. Guatemala, Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.
Viernes 10 de octubre
- El Salvador vs. Panamá
Martes 14 de octubre
- Panamá vs. Surinam
Jueves 13 de noviembre
- Guatemala vs. Panamá
Martes 18 de noviembre
- Panamá vs. El Salvador