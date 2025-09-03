Presidente Mulino se reúne con reconocidos bancos y empresas japonesas para concretar inversiones.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , sostuvo una reunión en Tokio con altos ejecutivos de Mizuho Bank y Sumitomo Corporation, dos de las corporaciones más grandes de Japón.

El objetivo del encuentro fue explorar y concretar inversiones y programas de financiamiento para importantes proyectos de infraestructura pública, entre ellos el tren Panamá-David, la interconexión eléctrica con Colombia y el programa de rehabilitación de carreteras, entre otros.

Según detalla la Presidencia de la República, ambas corporaciones mostraron interés en los proyectos relacionados con el Canal de Panamá, como el gasoducto, los nuevos puertos de Corozal y Telfer y la reserva hídrica de Río Indio.

Durante la reunión con Mizuho Bank, el presidente Mulino también presentó otros proyectos que requerirán estructuras de financiamiento, incluyendo la rehabilitación del vertedero de la ciudad capital, el programa de rehabilitación de 20 potabilizadoras y el viaducto o variante de Cerro Campana.

“El gerente ejecutivo y miembro de la junta directiva de Mizuho Bank, Take Hidekatsu, confirmó que ya están evaluando los proyectos que el presidente Mulino les presentó en una primera reunión en agosto en Nueva York, para definir qué estructuras de financiamiento pueden ofrecer, entre ellas un plan con beneficio para proyectos sostenibles tomando en cuenta que Panamá es un país carbono negativo”, agrega la Presidencia.