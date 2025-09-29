Panamá Entrevistas -

Diputado Luis Duke acusa al Ejecutivo de impedir avance en los proyectos anticorrupción

El diputado de Vamos, Luis "Lucho" Duke, acusó al Ejecutivo de no querer que los proyectos anticorrupción avancen en la Asamblea Nacional, a través de los diputados oficialistas que presiden las comisiones de Gobierno y Credenciales. Explicó cuáles son las principales exigencias de la población, y cómo contrastan con los recortes presupuestarios a las entidades encargadas de brindar respuestas.