Panamá Entrevistas -

Diputado Luis Duke insta al presidente de la República a establecer un diálogo ante situación del país

El diputado Luis Duke hizo este jueves un llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, a establecer un diálogo con todos los sectores frente a la situación del país, "pero a un diálogo que genere respuestas que nos representen a todos, no solamente a un sector. Yo creo que la ciudadanía no se siente escuchada, no se siente representada con la respuesta que se le está dando”.