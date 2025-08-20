¡Alerta en Chepo! Director del IDAAN advierte sobre fallas en potabilizadora

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ), Rutilio Villarreal, informó que la planta potabilizadora que abastece del río Mamoni presenta continuas fallas operativas debido a sus 50 años de servicio.

El IDAAN informa sobre trabajos en las potabilizadoras

Los trabajos contratados incluyen mejoras en la infraestructura y los equipos existentes, tales como la toma de agua cruda, iluminación, sistema de tratamiento (floculación, sedimentación, filtración y desinfección), paneles eléctricos, válvulas y bombas.

Estas intervenciones permitirán optimizar los procesos de potabilización y garantizar que la planta continúe produciendo agua con la cantidad y calidad suficiente para satisfacer la demanda de la población, especialmente ante la alta turbiedad del agua cruda proveniente del río.

El proyecto forma parte de cuatro iniciativas orientadas a mantener las plantas potabilizadoras en condiciones óptimas de funcionamiento, garantizando la prestación del servicio con calidad, continuidad y eficiencia en un plazo de 1,260 días.