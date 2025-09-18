Panamá Nacionales -

Hito en construcción de Línea 3, tuneladora cruzó cauce del Canal de Panamá

En su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, presentó avances sobre la construcción de la Línea 3, mientras que el gerente del Metro de Panamá, César Pinzón, reveló que recientemente se logró un hito luego de que la tuneladora Panamá alcanzara una profundidad de 65 metros bajo el nivel medio del mar en el Canal de Panamá.